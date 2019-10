Michael Jordan abriu clínica médica para quem não tem seguro de saúde

23/10/2019 00:42 - Modificado em 23/10/2019 00:42

O antigo jogador da NBA pretende abrir outra clínica também em Charlotte.

A pontado frequentemente como o melhor jogador da história do basquetebol, Michael Jordan também dá provas da sua grandeza fora dos campos de basquetebol. Na semana passada, a antiga estrela da NBA e presidente dos Charlotte Hornets abriu uma clínica médica na cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte.

Uma clínica com uma particularidade relevante face às características do sistema de saúde norte-americano, onde quem não tem seguro de saúde tem um acesso mais fragilizado e de menor qualidade aos cuidados de saúde.

A Novant Health Michael Jordan Family Clinic vai servir os residentes de Charlotte, incluindo os que têm um fraco seguro de saúde e os que não têm seguro de saúde, segundo a CNN.

Esta é a primeira de duas clínicas que Michael Jordan e a Novant Health vão abrir em Charlotte. Um compromisso que foi firmado em 2017, quando ‘His Airness’ ofereceu sete milhões de dólares (6,2 milhões de euros) à empresa.

Para além dos cuidados primários e preventivos, a clínica vai oferecer aos pacientes serviços de saúde comportamental e de apoio social.

No discurso de inauguração da clínica, Michael Jordan emocionou-se.

“Como podem ver, é algo muito emocional para mim ser capaz de retribuir a uma comunidade que me apoiou ao longo dos anos”, disse com lágrimas a escorrerem-lhe pela cara. “Acredito que o código postal ou o bairro onde vivem não deve determinar a qualidade do serviço de saúde, ou se recebem ou não cuidados de saúde”.

