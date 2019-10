Desde segunda-feira que idosos enfrentam longas filas para receber a pensão social

Desde o início desta semana que a situação nos postos dos correios na ilha de São Vicente repete-se. São muitos os idosos que aguardam horas a fio, em condições quase desumanas, para receber a sua pensão social.

Uma situação que tem despoletado grande descontentamento, mas que poderá estar prestes a mudar, devido a medida adoptada pelo Governo e que entra em vigor em Novembro próximo, podendo os pensionistas, se quiserem e o requererem, passar a receber através dos bancos comerciais.

O calvário que se repete todos os meses nos Correios de São Vicente pelos idosos, não passa despercebido pelos mindelenses que se dizem indignados por verem, todos os mês, homens e mulheres que trabalharam a vida toda para a evolução de Cabo Verde, passam para receber a sua pensão social.

Os comentários abundam nas redes sociais, onde é patente o desagrado e a indignação, pelo facto de desde segunda-feira, 21, muitos idosos alguns, já em idade avançada e de saúde debilitada, terem de permanecer por várias horas na rua à espera, muitas vezes sem comer e expostos ao sol e ao vento para levantarem a sua pensão social.

Muitos dos comentários vão no sentido de exigir que mais respeito para os nossos idosos, que não merecem passar por tanto sofrimento para receberem a sua pensão social. Muitos acreditam que com a entrada em vigor da alternativa proposta – pagamento através de transferência – a situação poderá ser amenizada, mas que este tipo de situações vai sempre acontecer nos balcões da CCV.

A partir do mês de Novembro o Centro Nacional de Pensões, vai passar a pagar a Pensão Social, a quem o requerer, também, através e transferência bancária. Uma medida adotada pelo Ministério da Família e Inclusão Social, que permitirá assim aos pensionistas disponibilizarem os seus dados bancários nos Serviços Sociais da Câmara Municipal do seu Concelho ou no próprio Centro Nacional de Pensões Sociais.