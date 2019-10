Boxe: Davilson Morais consegue primeira vitória e apura-se para os quartos de final do Mundial de Boxe para Militares

23/10/2019 00:25 - Modificado em 23/10/2019 00:25

O pugilista cabo-verdiano Davilson Morais, conseguiu esta terça-feira, a sua primeira vitória nos VII Jogos Militares Mundiais que decorre em Wuhan, na China, e o consequente apuramento para os quartos de final da prova. O combate disputa-se esta quarta-feira.

O atleta olímpico Davilson Morais que compete na categoria dos +91 quilogramas levou a melhor sobre o seu oponente de Marrocos, numa luta onde o pugilista cabo-verdiano mostrou todas as suas valias e o porque de ser no momento um dos melhores militares no boxe a nível do continente africano.

Após vencer o seu adversário marroquino, Davilson Morais, sobe novamente ao ringue esta quarta-feira, no ringue para medir forças com o seu oponente da Venezuela.

Já o segundo-cabo Hélder Varela, que compete nos 45 quilogramas não teve a mesma sorte tendo perdido o seu combate.

De realçar que as Forças Armadas de Cabo Verde são ainda representadas no Atletismo pelo primeiro-cabo Paulo Cardoso que competirá nas disciplinas de 1500 e 5000 metros, e ainda por Zélia Rodrigues na prova feminina dos 5000 metros.

Esta competição recorde-se é realizada sobre a égide do Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM), considerada a segunda maior organização desportiva mundial, suplantada apenas pelo Comité Olímpico Internacional.

Cabo Verde participa pela segunda vez nos Jogos Militares Mundiais, após a sua primeira participação em 2011, no Rio de Janeiro, Brasil.