Outubro Rosa: 30 enfermeiros em São Vicente participam de curso básico de oncologia

23/10/2019 00:14 - Modificado em 23/10/2019 00:14

O primeiro curso básico de enfermagem oncológica, que decorre desde, terça-feira, termina esta quarta com o objetivo de fornecer aos enfermeiros das várias estruturas de saúde no Mindelo ferramentas para tratar melhor o doente e familiares.

Tendo em conta a importância do enfermeiro, em termos de assistência aos doentes e também aos familiares, a Liga Cabo-verdiana Contra o Cancro (LCCC) realiza esta formação, no âmbito do mês da prevenção e combate ao cancro da mama.

Para Conceição Pinto, presidente da Liga, esta formação mostra-se pertinente porque, sendo uma doença grave, o cancro tem um efeito devastador tanto no doente, do ponto de vista físico e psicológico, mas também nos familiares.

Portanto, nada melhor que quem trabalha nesta área esteja melhor capacitado de forma a poder tratar o doente e apoiar os familiares com informação e a resolver determinados problemas.

O curso que acontece na Delegacia de Saúde de São Vicente, é ministrado por Leonardo Barreira, enfermeiro especialista em Oncologia do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Portugal.

Para Conceição Pinto, a experiência deste profissional que está capacitado para ajustar a formação às necessidades dos enfermeiros locais conhece muito bem a realidade de Cabo Verde.

Leonardo Barreira, por seu lado diz que devido ao país estar ainda nos primórdios do tratamento, os profissionais da enfermagem devem estar capacitados para cuidar dos doentes com cancro, ter capacidade para dar indicações ao diagnóstico precoce e acompanhar o doente durante todo o percurso.