Vinci Airports apontada como a concessionária para os Aeroportos de Cabo Verde

22/10/2019 23:51 - Modificado em 22/10/2019 23:52

De acordo com informações divulgadas pelo site “Newsavia”, empresa especializada na aviação civil, os Aeroportos de Cabo Verde serão concessionados à empresa francesa Vinci Airports, filial do Grupo Vinci, líder mundial em operadoras aeroportuária.

Conforme a mesma fonte, o grupo Vinci Airports, proprietária da ANA-Aeroportos de Portugal e que detém, entre outros, a concessão de 10 aeroportos em Portugal é apontado como o futuro concessionário dos aeroportos de Cabo Verde. A mesma refere que os contactos já estão “bastante adiantados” e em círculos oficiais admite-se como certa a conclusão do negócio no início do próximo ano.

A “Newsavia” afirma que responsáveis dos aeroportos de Cabo Verde têm visitado com alguma frequência Portugal e alguns dos seus aeroportos, como os das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, para ver o seu funcionamento e que são integrados na concessão e que apresentam mais semelhanças com os de Cabo Verde. O mesmo site avança que dirigentes da ANA têm visitado Cabo Verde nos últimos meses para reuniões com a tutela dos aeroportos nacionais.

Para reforçar esta tese a mesma diz que em Novembro do ano passado o presidente da Assembleia Geral da ANA visitou Cabo Verde, tendo assinado na cidade da Praia um protocolo com o Governo de Cabo Verde para apresentações de uma proposta de modelo de gestão para os aeroportos do nosso arquipélago.

De realçar que o Conselho de Ministros aprovou na semana passada o decreto-lei que estabelece as bases de concessão do serviço aeroportuário que vai permitir a concessão dos serviços nos aeroportos internacionais e dos aeródromos que estão sob a gestão da Aeroportos e Segurança Aérea (ASA).

Com isso o Governo quer aumentar o número de passageiros, aumentar o número de aviões, garantido que neste processo de concessão todos os interesses do país estão “totalmente salvaguardados”.