Suspeito de roubo no Aeroporto Cesária Évora fica sob TIR

22/10/2019 15:17 - Modificado em 22/10/2019 15:17

O segurança privado, detido no passado dia 15 de Outubro, fora de flagrante delito, na localidade de Espia, suspeito da prática de um crime de roubo, fica sob Termo de Identidade e Residência e apresentação periódica às autoridades judiciais.

O jovem de 20 anos de idade, que desempenhava até Agosto último as funções de segurança, é suspeito de ter roubado 17 mil escudos no cofre da Aldeia SOS, que se encontrava o Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Pedro.

Após a materialização do crime a 5 de Agosto e detido a 15 deste mês, de acordo com às autoridades judiciais, o mesmo foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente para aplicação das medidas de coação e ficou sob Termo de Identidade e Residência com apresentação periódica às autoridades.