Seleção feminina de futebol de praia na quinta posição do Mundial do Qatar

22/10/2019 15:11 - Modificado em 22/10/2019 15:11

Com a realização do Mundial de Futebol de Praia no Qatar, a seleção cabo-verdiana feminina ficou a saber que terminou a prova como quinta classificada no universo das oito seleções que estiveram presentes na competição.

Uma estreia de sonho para Cabo Verde na maior prova de futebol de praia a nível mundial, apesar de ter sido a última classificada do grupo A, onde somou derrotas frente ao Brasil, Espanha e México.

De acordo com a FCF, a organização da prova enviou 10 diplomas para as atletas nacionais onde consta o quinto lugar do combinado nacional, conseguido na prova que reuniu as melhores seleções mundiais.

Foto: Twitter FCF

Cabo Verde ficou atrás da Espanha nova campeã mundial, Inglaterra finalista vencido, Brasil e Rússia. O México, do grupo de Cabo Verde terminou a prova na sexta posição, seguida ainda do Paraguai e Estados Unidos da América.