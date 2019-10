Governo decreta dois dias de luto nacional pela morte do ministro-adjunto Júlio Herbert

22/10/2019 13:47 - Modificado em 22/10/2019 13:47

Foto: Inforpress

O Governo decretou hoje 22 de Outubro, dois dias de luto nacional pela morte do ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, a partir desta terça-feira. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro, numa publicação na sua página na rede social.

“Neste momento de luto e de tristeza pelo passamento do Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro para a Integração Regional, Dr. Júlio Herbert, o Governo decreta dois dias de Luto Nacional, 22 e 23 de Outubro”, diz Ulisses Correia e Silva.

Ainda na mesma publicação o primeiro-ministro, vê como sendo justa a homenagem, de acordo com o percurso e os esforços, do falecido.

“Considerando o percurso do Júlio Herbert e os esforços consentidos no processo de afirmação política, económica, social e cultural de Cabo Verde, principalmente no nosso continente, entendemos, em expressão de justa homenagem, declarar esses dois dias de luto oficial”, lê-se.

O ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, de 65 anos, foi encontrado morto ao final da tarde de ontem, no seu gabinete, no Palácio do Governo.

De acordo com a mesma nota, Júlio Herbert, era formado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco – Brasília, Brasil, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa (Portugal), foi também Conselheiro do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e Conselheiro Político e Diplomático do actual Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

No seu longo currículo contam ainda passagem pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa onde foi Assessor Político-Diplomático, foi Cônsul-Geral Adjunto no Consulado Geral de Cabo Verde em Boston (EUA) e trabalhou como Assessor Político do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades – Director-geral do Centro de Estudos e Estratégias, entre vários outros cargos, lê-se.