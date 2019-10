Xande Badiu, um dos envolvidos na Operação Perla Negra, morreu no Hospital de Santiago Norte

22/10/2019 13:28 - Modificado em 22/10/2019 13:28

Alexandre Borges Andrade, conhecido por Xande Badiu, morreu esta terça-feira, vítima de problemas cardiovasculares e diabetes de que sofria há vários anos.

Empresário que ficou conhecido pelo seu envolvimento no caso de narcotráfico Perla Negra, não resistiu as doenças que sofria há vários anos, após internamento de urgência no Hospital de Santiago Norte.

Alcindo Amado foi quem deu a notícia na sua página no Facebook. “O Xando foi internado desde ontem com problemas cardio-vasculares e não resistiu”, escreveu. A informação, logo começou a espalhar-se e as reações à publicação não tardaram a surgir, lamentando a perda deste empresário.

Em Novembro de 2014, Xando Badiu foi surpreendido na zona do Lameirão quando transportava na sua viatura, uma certa quantidade de droga. Na sequência da operação foram também apreendidos vários objetos, armas e munições na sua residência e em diferentes armazéns pertencentes ao mesmo.

Xando Badiu esteve preso na Cadeia Central da Ribeirinha junto com outros cinco arguidos, no âmbito do processo de narcotráfico Perla Negra. Cumpriu dois anos e meio de reclusão, tendo sido libertado em 2017, estando a aguardar o desenrolar do processo em liberdade.