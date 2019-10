Presidente do PAICV de visita a São Vicente

Foto: Inforpress

A Presidente do Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, encontra-se de visita à ilha de São Vicente, com o objetivo de auscultar as forças vivas da ilha.

A visita à ilha de São Vicente servirá para encontros com as populações e estruturas do partido, com o objetivo de dialogar com a população e os militantes e mostrar a visão do partido para os “desafios gigantescos” que se colocam ao país em geral e em especial à ilha de São Vicente.

Janira H. Almada tem agendado um encontro, na tarde desta terça-feira, no Centro Cultural do Mindelo, com os sanvicentinos. O encontro acontece após Janira Hopffer Almada ter visitado esta segunda-feira a delegação do ICCA, o Centro Juvenil Nhô Djunga e Centro de Formação Ti Nênê.

De realçar que Janira Hopffer Almada, chega a São Vicente após uma visita de dois dias a ilha vizinha de Santo Antão, com o mesmo objetivo, onde no final da mesma, destacou a situação dos transportes marítimos na linha marítima São Vicente/Santo Antão, como uma das grandes falhas do Governo sustentado pelo MpD.