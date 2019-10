Jorge Santos garante que em breve haverá novidades sobre os transportes marítimos inter-ilhas com a chegada de novas embarcações

22/10/2019 00:11 - Modificado em 22/10/2019 00:11

Jorge Santos, Presidente da Assembleia Nacional, no âmbito da visita levado a cabo à ilha de Santo Antão, afirmou que brevemente a ilha de São Vicente e Santo Antão terão “boas novidades” com a chegada nas próximas semanas de novas embarcações.

De acordo com Jorge Santos, todos estão expectantes, porque já foram anunciadas algumas soluções pela Cabo Verde Inter-Ilhas, pelo que nas próximas semanas haverá “boas novidades”.

“Teremos boas novidades não só com a embarcação que já se encontra na Coreia do Sul pronta para partir para Cabo Verde, mas que está neste momento em processo de inspeção. Trata-se de uma embarcação moderna com todas as condições de segurança e rapidez que irá ligar as nossas ilhas e que vai estar na rota São Vicente/Santo Antão” assegurou Jorge Santos.

O mesmo acrescentou que outras embarcações virão da Algazita, Espanha, para reforçar as ligações inter-ilhas, que desde a entrada em vigor da nova concessão a serviço da Cabo Verde Inter-Ilhas no passado 15 de Agosto, tem suscitado muita polémica.