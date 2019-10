Flamengo e CS Madeira confirmados na Copa da Juventude África 2020

A segunda edição da Copa d´África para jovens de sub-16, a ser realizado na cidade da Praia em 2020, já tem confirmado as presenças do Flamengo do Brasil e o CS Madeira de Portugal, que se estreiam na prova.

Conforme a organização, o Flamengo do Brasil e o CS Madeira de Portugal, já têm presenças asseguradas na prova de 2020, pelo que se irão estrear nesta competição que será realizado durante o verão.

Muitas das equipas que participaram na última edição, já mostraram vontade em participar novamente, incluindo os campeões da Costa do Marfim, as Academias de Futebol Volcan Júnior e do Desportivo, e ainda o vice-campeão da Nigéria (Academia de Futebol Pawas).

De recordar que a primeira edição da Copa da Juventude África 2019, que é tido como um dos principais torneios internacionais de futebol juvenil organizados na África, contou com a presença de 16 das melhores equipas africanas e europeias, com destaque para o Benfica de Portugal e de algumas das melhores Academias de África.