Atletismo: Ex-atleta internacional cabo-verdiano Carlos Neves faleceu este fim-de-semana

21/10/2019 23:31 - Modificado em 21/10/2019 23:31

O antigo atleta internacional cabo-verdiano Carlos Neves “Mosca”, um dos maiores nomes do atletismo cabo-verdiano, faleceu este domingo, 20, em São Vicente.

Mosca como era conhecido, foi um dos atletas que dominou as disciplinas da maratona e meia-maratona em São Vicente, e a nível nacional durante os anos 90, onde teve como maior adversário o também já falecido Elias Fernandes, da ilha de Santiago.

O Ministério do Desporto (MD) já manifestou, através de uma nota de pesar, a morte do atleta que venceu vários troféus, incluindo a corrida de São Silvestre de São Vicente em mais do que uma ocasião e representou as cores nacionais em diversas competições com destaque para a Maratona de Boston (EUA), em 1990 e ainda a Maratona de Dakar, Madagáscar, entre outras competições.

“Mais do que um atleta, “Mosca” também se destacou enquanto dinamizador do atletismo, tendo sido um dos fundadores da Associação Regional de Atletismo de São Vicente e que esteve na origem, também da organização das associações regionais em Federação” acrescenta a nota do MD.

O Governo endereça as “sinceras condolências” aos familiares e amigos do falecido e a toda a família do atletismo cabo-verdiano, que “perde um grande atleta” e um dos seus “mais dignos representantes”.