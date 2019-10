Júlio Herbert encontrado morto no seu gabinete

21/10/2019 23:25 - Modificado em 21/10/2019 23:25

Foto: Inforpress

Segundo notícia avançada pela Inforpress, o corpo de Júlio Herbert, ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional foi encontrado sem vida, esta tarde, no interior do seu gabinete no Palácio do Governo. Segundo avança uma outra fonte, Júlio Herbert terá sido vítima de um enfarte cardíaco esta tarde enquanto se encontrava no seu gabinete. Numa nota enviada à comunicação social o Governo manifesta “Nesta hora de dor, o Governo de Cabo Verde endereça à família enlutada as mais profundas condolências”.

Até este momento não são conhecidos mais pormenores sobre a ocorrência, a ser que elementos da Polícia Nacional foram chamados ao local, um procedimento habitual neste tipo de ocorrência.

Júlio Herbert faleceu aos 65 anos e exercia actualmente o cargo de ministro-adjunto do primeiro-minstro para a Integração Regional era formado em Dilomacia pelo Instituto Rio Branco – Brasília, Brasil e formado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, Portugal.

Do seu percurso profissional consta:

Secretário de Embaixada, em serviço na Direcção-Geral de Emigração e Serviços Consulares

Chefe do Protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Chefe do Departamento do Pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Chefe do Departamento de Emigração do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Cônsul-Geral Adjunto – Consulado Geral de CV – Boston, Estados Unidos

Cônsul-Geral em exercício. Diretor das Relações Económicas Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Conselheiro de Embaixada em serviço na Missão Permanente da República de Cabo Verde junto da ONU em Nova Iorque

Diretor dos Assuntos Jurídicos e Tratados do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República de Cabo Verde

Assessor Político-Diplomático da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)

Assessor para as Questões Políticas Especiais e Gerais do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades

Assessor Político do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades -Diretor-Geral do Centro de Estudos e Estratégias

Conselheiro do Presidente da República

Conselheiro Político e Diplomático do Primeiro-Ministro.