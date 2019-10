Mural de Cesária Évora, da autoria de “Vhils”, embeleza Av. Marginal

21/10/2019 23:15 - Modificado em 21/10/2019 23:15

A Câmara Municipal e o artista Alexandre Farto “Vhils” inauguram nesta segunda-feira um mural gigantesco de Cesária Évora, uma obra em baixo-relevo, esculpida a berbequim e à mão, na parede traseira da Alliance Française.

A obra deste conceituado e renomado artista português foi executada em três dias e, além do mais, vem valorizar esse largo da Avenida Marginal e já começa a ser vista como uma nova atracção turística.

Augusto Neves destaca a importância da obra, que segundo referiu, a sua criação é “especial” para a ilha de Cesária. “Essa homenagem feita por este grande artista é mais uma forma de mostrar toda a dedicação que temos a ela”, disse Neves.

O artista mostrou a sua satisfação pela forma como a obra tem sido acolhida pelas pessoas que por ali passam, para conhecer a mesma, bem como a forma que foi recebido em São Vicente.

Um trabalho que destaca a importância da “Diva dos Pés Descalços” e que para Rodrigo Rendall “um testemunho importante da nossa cultura”. Um trabalho que, conforme explicou, resultou do engajamento de muita gente.

“É assim que se constrói aquilo que queremos, porque sozinhos, sabemos que não conseguimos, por isso a importância de parceiros, pessoas que querem mesmo ajudar São Vicente nos vários domínios”, explicou o vereador da pasta do Turismo que considera que este trabalho de um artista de “renome internacional e a sua equipa” que vieram a São Vicente para realizar este excelente obra, vai ter uma repercussão positiva da imagem da nossa “Cize” nos turistas, enriquecendo bastante aquele local.

“Se queremos construir um destino turístico de qualidade, tudo aquilo que for atractivo é fundamental para que realmente possamos reforçar este papel de ilha da cultura, morabeza e turismo sustentável”.

Para o ministro do Turismo, José Gonçalves, esta criação artística mostra que a artista sempre continua viva entre nós. E que com esta imagem esculpida nesta parede, na emblemática Avenida Marginal, reforça a dimensão que Praça Dom Luís vai adquirir, com a gigante da nossa música e cultura. “Será um local incontornável para o turismo”.

A intervenção de Vhils em Cabo Verde resulta de um projecto da empresa Kriol Ideias, concretizada após longos meses de conversações, primeiro em parceria com o projeto XalabasdiComunidadi, na Praia, e agora no Mindelo, com a parceria da Câmara Municipal de São Vicente.