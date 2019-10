IMP alerta para alteração do estado do tempo

21/10/2019 23:03 - Modificado em 21/10/2019 23:03

Atendendo às condições do estado do tempo a norte do arquipélago durante às próximas 24 horas, com forte vento e ondas de 2 metros, o Instituto Marítimo Portuário (IMP), por questões de segurança chama atenção dos armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral.

Conforme a mesma fonte, durante as próximas 24 horas, o estado do tempo prevê fortes rajadas de vento e ainda ondas de 1.0-2.0 metros em zonas costeiras sul/sudoeste, com tendência para intensificação do vento e agravamento do estado do mar a norte/leste do arquipélago, afetandoprincipalmente Barlavento Oriental.

Com isso a entidade emitiu um aviso de segurança a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, de botes e pequenas embarcações de pesca local para as condições do estado do tempo a norte e leste do arquipélago.

Já na semana passada o IMP, devido as condições do tempo não serem favoráveis e por razões de segurança, interditou a saída de embarcações de pesca, pelo que se espera para saber se haverá necessidade do Instituto Marítimo Portuário, tomar novamente a mesma decisão nas próximas horas.