Avião cai em bairro residencial no Brasil e mata três pessoas

21/10/2019 13:28 - Modificado em 21/10/2019 13:28

Acidente aconteceu em Belo Horizonte, onde outra aeronave caiu em abril deste ano.

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira, na sequência da queda de uma aeronave, na esquina das ruas Minerva com Belmiro Braga, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, no Brasil.

De acordo com o site brasileiro G1, o acidente aconteceu perto do Aeroporto Carlos Prates, de onde a aeronave tinha acabado de descolar com destino a Ilhéus

Testemunhas no local garantem que ouviram pelo menos duas explosões. As autoridades fizeram um perímetro de segurança para mais ninguém ficar ferido.

No dia 13 de abril deste ano, uma outra aeronave caiu no mesmo local causando um morto.

Avião cai no Bairro Caiçara, em Belo Horizonte https://t.co/qqqYDSVj9B via @YouTube — dunghang (@dunghang7) October 21, 2019

[Notícia em atualização]

Por Notícias ao Minuto