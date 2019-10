Navio-patrulha oceânico “APA” em Cabo Verde no âmbito da missão “Grand African Nemo” 2019.

20/10/2019 23:55 - Modificado em 20/10/2019 23:55

O Navio-patrulha oceânico “APA” chega esta segunda-feira, 21 de Outubro, ao Mindelo ilha de São Vicente, onde fará uma visita operativa a Cabo Verde, atracando no Porto Grande, onde permanecerá até o dia 25 de Outubro.

Esta visita está enquadrada no âmbito da missão “GRAND AFRICAN NEMO 2019”, em que o navio vai participar, no período de 28 de Outubro a 05 de Novembro. É a primeira vez que o Brasil participa desse exercício de segurança marítima, no Golfo da Guiné.

A operação conta com a participação dos Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Senegal e de outros 16 países do Golfo da Guiné.

O exercício conjunto “Grand African Nemo 2019”, tem o propósito de treinar os países africanos da costa ocidental e central, para enfrentar a insegurança marítima da região do Golfo da Guiné, por meio de exercícios de simulação de combate à pesca ilegal, de poluição no mar, pirataria, terrorismo marítimo e assistência a navios em situação de perigo.

De acordo o Chefe da Missão Naval do Brasil em Cabo Verde, na quarta-feira, dia 23 de Outubro, a fim de que a população mindelense possa travar contato com os militares da Marinha Brasileira e com esse importante meio naval brasileiro, no período das 13 às 18 horas, o Navio-Patrulha Oceânico “APA” estará aberto a visitação pública.

Na recepção, será realizada a entrega de um acervo de livros doados pela Academia Brasileira de Letras à Biblioteca Nacional. Estarão presentes na recepção autoridades cabo-verdianas e estrangeiras.

O navio, construído pela empresa BAE SystemsMaritime – Naval Ships, recebeu o nome “APA” em alusão a um importante rio brasileiro, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, delimitando a divisa entre o Brasil e o Paraguai.

O “APA” foi construído para atender às necessidades de fiscalização de extensas áreas marítimas. Devido a sua grande autonomia, a sua capacidade de operar com aeronave embarcada (helicóptero) e o fato de possuir duas lanchas rápidas, contribui na proteção e na fiscalização das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), a “AMAZÔNIA AZUL®”.

A missão do Navio-Patrulha Oceânico “APA” é executar a patrulha naval e as operações de socorro e de salvamento; apoiar logisticamente as instalações existentes nas ilhas oceânicas e as operações de retomada e de resgate de reféns, a fim de contribuir para a condução de atividades benignas e de emprego limitado da força, visando a salvaguarda da vida humana e dos interesses do Brasil no mar (na extensão da “Amazônia Azul”) e apoiar a política externa brasileira.