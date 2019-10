São Nicolau: Acidente de viação provoca uma vítima mortal e dois feridos

20/10/2019 23:40 - Modificado em 20/10/2019 23:40

Um acidente de viação ocorrido este domingo, na Ribeira Brava de São Nicolau, fez uma vítima mortal e dois feridos, um dos quais em estado crítico.

Conforme informações recolhidas pelo NN, o acidente envolveu uma viatura Mitsubishi, com três ocupantes que regressavam de uma festa na zona de Preguiça, quando a viatura se despistou e acabou por capotar.

Na sequência do aparatoso acidente, um jovem de 29 anos de idade, conhecido por “Batcha”, acabou por perder a vida ainda no local. Os outros dois ocupantes da viatura foram transportados de imediato para o Hospital da Ribeira Brava, sendo que a um deles foi diagnosticado um traumatismo craniano e foi evacuado na tarde do mesmo dia para o Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia. Já a outra vítima envolvido no acidente está fora de perigo, tendo sofrido apenas escoriações.

Aguarda-se para se saber as causas que estiveram por detrás deste acidente que ceifou a vida a mais um jovem cabo-verdiano.