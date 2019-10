Torneio de Abertura: Batuque, Mindelense, Farense e Falcões do Norte vencem na primeira jornada

20/10/2019 23:14 - Modificado em 20/10/2019 23:14

As formações do Batuque FC, CS Mindelense, Farense e Falcões do Norte, arrancaram com vitórias a primeira jornada do Torneio de Abertura da época 2019/20, ao vencerem o Salamansa, Académica do Mindelo, Castilho e Derby.

No jogo grande da jornada inaugural do Torneio de Abertura em São Vicente (1ª divisão), teve lugar no sábado com a vitória, do campeão do Torneio de Abertura da época passada, o Mindelense sobre a Académica do Mindelo, por 2-1.

Os golos dos encarnados foram apontados pelo reforço Miká ex-Salamansa e o médio centro Makalele. Para a Académica marcou o avançado internacional cabo-verdiano Rambé.

A anteceder esta partida subiram ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena, o Batuque FC e o Salamansa, onde os axadrezados de Alto Miramar foram mais fortes tendo vencido por 2-1.

Já neste domingo, 20, a jornada inaugural arrancou com a vitória clara do Farense, sensação da época passada em São Vicente, ao ter conquistado o 2º lugar histórico, sobre o Castilho por 1-3.

A fechar a jornada o Falcões do Norte levou a melhor sobre o Derby com uma vitória, por 2-0.