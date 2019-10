Seis nacionalidades e mais de 500 participantes inscritos na 1ª edição do Cabo Verde TriangleTrail

20/10/2019 23:08 - Modificado em 20/10/2019 23:08

O Cabo Verde Triangle Trail, CVTT, é um circuito de desporto/turismo de aventura, trail run, composto por 3 etapas e que acontece entre os dias 25 e 30 de Outubro em Santiago, no Fogo e Santo Antão.

Organizado pela In Totum, em parceria com o Ministério do Desporto, Ministério da Agricultura e Ambiente, o Fundo de Turismo e as Câmaras Municipais das três ilhas, trata-se de um evento que visa promover Cabo Verde como um destino de trail/run, que reúne todas as condições para a prática desta modalidade.

Ao mesmo tempo, o CVTT trará ao país visitantes, atletas de várias nacionalidades que, percorrerão as três ilhas, três parques naturais, fomentando o turismo e a economia locais, destaca a promotora do evento.

A menos de uma semana do evento, os trabalhos intensificam-se com a montagem das infra-estruturas de apoio, sinalizações e outras pequenas intervenções para garantir que tudo esteja a postos para o arranque das etapas.

Cabo Verde, Portugal, Senegal, Brasil, França e Espanha são as nacionalidades que estarão representadas no Cabo Verde TriangleTrail.

O Cabo Verde Triangle Trail vai envolver, na sua produção seis municípios e mais de 90 voluntários que receberam formação adequada para o evento.

O Cabo Verde TriangleTrail começa no dia 24 de Outubro, quinta feira, em São Miguel com a recepção aos participantes e um Seminário alusivo ao tema “Desporto, Ambiente, Turismo e Desenvolvimento”.

Nesse mesmo dia haverá também atividades desportivas e lúdicas e entrega de kits aos participantes.

Dia 25 de Outubro, sexta feira, será o arranque da 1ª etapa que compreende um percurso entre Hortelão (partida) e a Calheta de São Miguel (chegada).

O Cabo Verde TriangleTrail, segue, no dia seguinte, 26 de Outubro para a ilha do Fogo, onde a segunda etapa acontece, no Parque Natural do Fogo a 27. A 3a etapa acontece a 30 de Outubro no Parque Natural da Cova, Paúl e Ribeira da Torre.

O Cabo Verde TriangleTrail conta ainda com a parceria institucional Polícia Nacional, Protecção Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Cruz Vermelha, Bombeiros, Ministério da Administração Interna, Ministério do Desporto, Parques Nacionais, Associações, Clubes, sociedade civil, Direcção Geral do Desporto e Direcção Geral do Ambiente, são as entidades envolvidas.

As inscrições foram abertas a 2 de Julho através da plataforma Ticketline para estrangeiros e da plataforma Pagali para atletas nacionais.

O CVTT conta ainda com a parceria dos media RTP África; Sapo Cabo Verde e Trail Running PT.

A RTC é a televisão oficial.