São Vicente: Cadastro predial de zonas como Bela Vista e Ribeira Bote com exposição pública a partir de 25 de Outubro

10/10/2022 23:51 - Modificado em 10/10/2022 23:51

A equipa da Operação do Cadastro Predial realiza, a partir de 25 de Outubro, no Mindelo, a exposição pública de caracterização provisória de bairros como Bela Vista-Pedreira, Ribeira Bote, Vila Nova, Lombo de Tanque e Pedra Rolada.

Conforme informações da equipa, esta é a quinta exposição e consulta pública realizadas e enquadradas na operação organizada, no Mindelo, e abrange os dados recolhidos nas zonas referidas durante o processo de recolha que arrancou no início de Junho.

A exposição acontece na sede do Gabinete de Apoio, situada nas antigas instalações das Repartições de Finanças, na cidade do Mindelo, e decorre de 25 de Outubro a 21 de Novembro.

O prazo para entrega das reclamações é de até dez dias após o fim da exposição, ou seja, até 05 de Dezembro, e o prazo para análise das mesmas é até 15 dias após a submissão, ou seja, até 26 de Dezembro.

A Operação do Cadastro Predial é uma iniciativa do Governo de Cabo Verde que, através do Instituto Nacional de Gestão do Território, visa a recolha de dados que caracterizam e identificam cada propriedade existente numa determinada zona, pertencente a privados ou entidades públicas.