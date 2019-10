São Vicente: Familiares e amigos de Hélder Alves prestam-lhe homenagem

18/10/2019 23:13 - Modificado em 18/10/2019 23:13

Os familiares, amigos e conhecidos do jovem Hélder Alves, conhecido por “Tchukin”, de 33 anos, desaparecido no mar de Jon’Ébra no passado domingo 13 de Outubro, prestam uma homenagem em sua memória no domingo dia 20 de Outubro.

A concentração está marcada para as 8 horas da manhã, na Rua 10 da Ribeira Bote, onde residia o jovem desaparecido. Em seguida, pelas 9 horas, juntos farão uma romaria até à praia de João Évora, local do fatídico desaparecimento.

Recorde-se que Hélder Alves desapareceu no passado dia 13 de Outubro, por volta das 16 horas quando, na companhia de dois amigos, banhavam-se na praia de Jon d’Ébra. De imediato foram accionados os bombeiros municipais e os serviços de busca e salvamento da Guarda Costeira mas, devido as condições do mar, as buscas foram suspensas pouco depois das 18h30.

As buscas foram retomadas na manhã de segunda-feira 14 de Outubro e de novo suspensas devido ao vento forte e ondulação alta, tornando assim cada vez mais escassas as possibilidades de encontrar o corpo.

Passado cerca de uma semana o corpo continua dado como desaparecido.

Em Abril deste ano, outro jovem, Odair Pires, de 31 anos, foi arrastado pela correnteza, também na praia de Jon d’Ébra e até hoje o corpo nunca foi recuperado. A reforçar tal convicção está o facto de que dos vários desaparecidos nesta praia, até hoje nenhum corpo foi recuperado.

A praia de João de Évora é conhecida por ser uma praia bastante perigosa, mesmo com o mar num estado calmo. De realçar também que ali não existe nenhuma sinalização, nenhuma placa que possa alertar as pessoas para não entrarem no mar.