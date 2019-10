Seleção Nacional de Futebol faz estágio de preparação em Portugal

18/10/2019 17:31 - Modificado em 18/10/2019 17:31

Tendo em vista a preparação para o primeiro jogo de qualificação da CAN 2021, com os Camarões, agendado para 13 de Novembro, a seleção cabo-verdiana irá estagiar no inicio do próximo mês em Portugal.

O jogo inaugural de Cabo Verde no grupo F, com os Camarões, de acordo com a calendarização da Confederação Africana de Futebol, será disputado numa quarta-feira, 13 de Novembro em Yaoundé, sendo que o segundo jogo do grupo e último deste ano civil, está marcado para cinco dias depois no Estádio Nacional na cidade da Praia, com a sua congénere do Moçambique.

O selecionador nacional explicou a imprensa que sendo o primeiro jogo fora de portas, implica que a seleção estagie em Portugal, tendo em conta que a maioria dos jogadores selecionados (a serem divulgados) jogam nos campeonatos europeus.

Para Rui Águas as datas destes dois jogos não são favoráveis, principalmente o duelo em casa com Moçambique, agendado para uma segunda-feira, mas promete trabalhar a seleção para dar as resposta adequadas às exigências dos jogos.

Para além de Cabo Verde, Camarões (país anfitrião) e Moçambique integra ainda este grupo a seleção do Ruanda.

De realçar que, Cabo Verde chega a estas partidas, proveniente de dois jogos amigáveis num estágio realizado na França, com a seleção do Togo, vitória por 2-1 e um empate a uma bola com a formação principal do Marselha.