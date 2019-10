A Electra e as falhas de energia elétrica em São Vicente, Santiago e Sal

18/10/2019 17:05 - Modificado em 18/10/2019 17:05

O Presidente do Conselho da Administração da Electra, Alcides Mota, explicou hoje que que as recentes interrupções de fornecimento de energia elétrica, nas ilhas de São Vicente, Santiago e Sal, estão relacionadas com testes de integração informativa do novo sistema de supervisão, controlo e aquisição de dados (SCADA) e a manutenção do grupo de geradores.

De acordo com Alcides Mota, o novo sistema de supervisão, controlo e aquisição de dados (SCADA), permitirá monitorizar brevemente, em tempo real, toda a produção e distribuição nas ilhas de Santiago, São Vicente e Sal.

“Estamos a proceder também à manutenção do grupo de geradores, que aliada à fraca disponibilidade de vento nos parques eólicos, acabaram por ditar uma menor disponibilidade de potência para dar vazão à procura de eletricidade nas ilhas de São Vicente e do Sal”. Todas estas situações estiveram na origem de cortes, que se verificaram na distribuição de energia nos últimos dias”, explicou a mesma fonte citada pela Rádio de Cabo Verde.

No entanto, Alcindo Mota tranquiliza os clientes da empresa e diz que tudo está a ser feito para repor a normalidade no fornecimento de energia elétrica. “Gostaríamos de tranquilizar os clientes informando que todos os esforços foram de imediato envidados de forma a repor com urgência necessária a normalidade da situação” sustentou o mesmo, rematando que estas melhorias servirão para trazer mais-valia à empresa e a todo o sector elétrico do país.