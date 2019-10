“Marchas pela liberdade” a chegar a Barcelona para grande concentração

18/10/2019

A primeira de seis marchas de independentistas vindos de toda a Catalunha chegou hoje pela manhã a Barcelona, que esta tarde deverá assistir a uma das maiores concentrações separatistas de sempre numa região que também está em “greve geral”.

As “Marchas pela liberdade” foram convocadas pelas principais associações cívicas independentistas para assinalar a sua reprovação às penas de até 13 anos de prisão decididas pelo Tribunal Supremo no início da semana pelos delitos de sedição e peculato de nove políticos catalães que dirigiram a tentativa de autodeterminação de 2017.

A primeira dessas caminhadas iniciada na terça-feira entrou na capital catalã e às 17:00 (14:00 de Lisboa) irá convergir com as restantes no Passeio de Gràcia, no centro da cidade, que já está fechado ao trânsito, assim como as avenidas em redor, à espera dessa grande concentração.

Entretanto uma greve geral que tem lugar hoje, convocada pelos sindicatos independentistas, regista uma taxa de participação de menos de 50%, segundo revelou o Governo regional, também separatista.

De acordo com a AENA (gestora dos aeroportos em Espanha) a interrupção do trabalho já teve como consequência o cancelamento de 57 voos no aeroporto internacional de Barcelona-El Prat.

Cerca de metade das lojas do centro da cidade estão abertas, mas segundo vários comerciantes disseram à agência Lusa, estão preparados para fechar assim que as ruas comecem a ter muita gente.

Os comerciantes estão particularmente receosos com o que pode acontecer depois da manifestação desta tarde, no início da noite.

Nos últimos quatro dias, grupos de jovens independentistas têm enfrentado a polícia de forma violenta nas ruas do centro da cidade, provocando estragos em montras, esplanadas, contentores e automóveis.

Centenas de independentistas convocados por uma organização chamada “Picnic pela República” bloqueou esta manhã os acessos à Sagrada Família, em Barcelona, o monumento mais conhecido da cidade.

Um navio de cruzeiro da empresa Viking Ocean Cruises com 918 passageiros que devia chegar a Barcelona no sábado decidiu atracar em Valência devido aos incidentes que estão ter lugar em Barcelona, segundo a empresa.

Os movimentos de protesto começaram na segunda-feira, depois ser conhecida a sentença contra os principais políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência em outubro de 2017.

Os juízes decidiram condenar nove deles a penas até 13 anos de prisão por delitos de sedição e peculato.

Depois do anúncio da sentença, os independentistas têm feito cortes de estradas e de vias de caminho-de-ferro um pouco por toda a Catalunha.

Logo na noite de segunda-feira houve manifestações em redor do aeroporto internacional de Barcelona seguidas de ações de grupo violentos e na noite seguinte a mobilização mudou-se para o centro de Barcelona.

Por Lusa