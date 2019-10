Morreu Rui Jordão

18/10/2019 13:06 - Modificado em 18/10/2019 13:06

O antigo avançado Rui Jordão faleceu, esta sexta-feira, devido a problemas cardíacos. Campeão Nacional por Benfica e Sporting, contava 67 anos.

Natural de Benguela (Angola), Rui Jordão chegou a Portugal para jogar no Benfica. Entre 1971 e 1976, contribuindo para a conquista de quatro títulos nacionais, além de uma Taça de Portugal. Melhor marcador do campeonato na época 75/76, com 30 golos, acabou por ser transferido para o Saragoça, de Espanha, onde esteve apenas um ano.

Regressou, então, a Portugal pela porta do Sporting, onde foi campeão nacional mais duas vezes e ajudou a conquistar duas taças de Portugal. Fustigado por lesões, ainda viria a representar o V. Setúbal, onde terminou a carreira.

Pela Seleção Nacional fez 43 jogos (15 golos), ganhando relevo a prestação no Europeu de 1984, onde marcou dois golos na fantástica meia-final com a França.

Dedicou-se às artes e distinguiu-se na pintura. Estava internado no Hospital de Cascais, onde recentemente recebeu a visita de uma delegação do Sporting, liderada por Frederico Varandas.

Em A Bola