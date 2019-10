70% dos homens abandonam as mulheres com cancro da mama

Outubro é o mês Rosa, e é dedicado à prevenção do cancro da mama ampliando a consciencialização da sociedade em geral e das mulheres em particular.

Uma outra faceta, divulgada num estudo revela que 70% dos homens abandonam as mulheres logo após o diagnóstico da doença.

De acordo com dados internacionais, o medo da rejeição (40%) e a consequente depressão (30%) entre as mulheres são barreiras que retardam o avanço do tratamento.

A indiferença masculina, diante da gravidade do problema, segundo os dados, atinge índices elevados quando o relacionamento é mais duradouro, pois em muitos casos regista-se o afastamento dos parceiros.

O abandono é apontado quase que na mesma proporção à dor causada pelo diagnóstico da doença e que levam ao desespero de forma incontrolável, atrapalhando assim uma boa recuperação da doença.

Depois do cancro da pele, os dados apontam que o da mama é o mais comum entre as mulheres no mundo. A taxa de cura tem aumentado bastante em função do disgnóstico precoce, motivada por ações como o Outubro Rosa em quase todas as partes do mundo.