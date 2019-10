CS Mindelense/Académica no arranque do Torneio de Abertura

O primeiro clássico da época desportiva de São Vicente, CS Mindelense-Académica, acontece logo na primeira jornada do Torneio de Abertura e está marcado para este sábado, 19, criando muitas expectativas para ver em acção dois crónicos candidatos ao título. Mas nos últimos anos temos tido o Mindelense um crónico vencedor e a Micá uma crónica candidata.

O CS Mindelense chega a esta partida claramente mais rodada, em virtude das três partidas já disputadas. Dois particulares a contar para o Torneio de Aniversário do Ribeira Bote, onde saiu vencedor, a que se soma a vitória na Supertaça de S. Vicente, frente ao Falcões do Norte. De resto, uma equipa que não sofre grandes alterações em relação ao plantel da época passada.

Por seu lado, a equipa da Académica do Mindelo, surge esta época desportiva completamente renovada. Do leque de 30 jogadores que compõem o plantel 2019/20, apenas seis transitam da época passada. A equipa técnica também sofreu alterações no comando, com a entrada do português Carlos Machado.

Colocados estes dados a equipa orientada por Rui Alberto Leite parte como favorita para esta partida, mas espera-se uma “Micá” com muita vontade de mostrar serviço num jogo que normalmente leva ao Adérito Sena uma boa moldura humana.

Do lado da Académica a vontade de devolver a equipa a uma patamar que lhe trouxe várias glórias. Quanto ao Mindelense a vontade expressa de renovar todos os títulos conquistados na época passada, a começar pelo Torneio de Abertura.

Condimentos que levam a antever uma boa partida de futebol, entre dois históricos do futebol sanvicentino, num tempo que velhas rivalidades já não ganham jogos .

A anteceder esta partida, Batuque FC e Salamansa dão o pontapé de saída do Torneio de Abertura, às 14 horas. No domingo 20, sobem ao relvado do Adérito Sena, Farense e Castilho, sendo que Falcões do Norte e FC Derby fecham as hostilidades da primeira jornada do Torneio de Abertura.