Sal acolhe em Março de 2020 Encontro Internacional da Juventude Africana

17/10/2019 17:03 - Modificado em 17/10/2019 17:04

A informação foi avançada esta quinta-feira, em Mindelo, no âmbito do I Fórum Nacional da Juventude, que decorre no Mindelo de 17 a 19 de Outubro.

Conforme o Presidente da República, será organizado na ilha do Sal, em Março de 2020, um importante Encontro Internacional da Juventude Africana, abrangendo jovens cabo-verdianos residentes e da diáspora, assim como jovens provenientes de países da CEDEAO, da CPLP e de outros países parceiros de Cabo Verde e do nosso continente.

Este encontro, adiantou Jorge Carlos Fonseca, terá o propósito de estabelecer uma plataforma de diálogo e de reflexão sobre diversos temas relacionados com os desafios enfrentados pela juventude cabo-verdiana e do continente africano e permitirá aos jovens participantes estabelecerem um debate profícuo de ideias sobre temas da actualidade regional e global, auscultando, ao mesmo tempo, as propostas de soluções emanadas pelos próprios jovens, tendo em conta os vários problemas que os afligem.

Dada a importância da temática e dos resultados preconizados, apela a parceria do Governo de Cabo Verde, da Organização das Nações Unidas, bem como de uma plataforma juvenil abrangente como a Federação Cabo Verdiana da Juventude, para que “possamos, juntos, promover uma desejável aproximação entre os jovens africanos e estabelecer um espaço privilegiado de concertação, de partilha de conhecimentos e de permuta cultural entre jovens africanos, sob a bandeira da nossa morabeza, do nosso Cabo Verde democrático”.