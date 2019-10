Gracelino Barbosa conquista ouro nos 400 metros barreiras nos Jogos Mundiais Globais de INAS

17/10/2019 13:04 - Modificado em 17/10/2019 13:04

O atleta paralímpico cabo-verdiano, Gracelino Barbosa, conquistou na manhã de hoje a medalha de ouro nos 400 metros barreiras dos Jogos Mundiais Globais de INAS, que decorrem na cidade de Brisbane, Austrália.

Numa disciplina em que o atleta paralímpico é campeão do mundo e que de resto detém o recorde mundial de 55,09 segundos, desta feita, revalidou o título com o tempo de 55,56 segundos, deixando a concorrência direta a três segundos, no caso concreto o atleta da casa Edward Parker.

Com mais esta conquista Gracelino, de 34 anos, somou a sua terceira medalha neste mundial, isto após ter conquistado na terça-feira, 15, duas medalhas de bronze nos 400 metros livres e 110 metros barreiras.

Promovido pela Organização Internacional do Desporto (INAS), os Jogos Mundiais Globais, são tidos como o maior evento desportivo, com alto desempenho do mundo para atletas com deficiência intelectual.