Secretário de Estado para Inovação e Juventude diz que os cabo-verdianos devem aproveitar o engajamento da Fundação Tony Elumelu

Declarações feitas esta quarta-feira, 16, na véspera do I Fórum Nacional da Juventude que decorre de hoje, 17 até ao dia 19 de outubro em São Vicente.

Durante o encontro entre a Fundação Tony Elumelu e jovens empreendedores cabo-verdianos, o Secretario de Estado para a Inovação e Juventude, Pedro Lopes, diz que a fundação tem feito nos últimos 10 anos um trabalho “meritório excepcional para o empoderamento da juventude africana e empoderamento dos empreendedores em África” e portanto, acredita que não podiam deixar de chegar a Cabo Verde, se calhar vêem o país como porta de entrada para massificar a sua presença nos países que falam português em África, refere o governante.

Este assegura que a ilha de São Vicente e Cabo Verde devem aproveitar este engajamento da Fundação Tony Elumelu, uma das maiores instituições de filantropia em África, concretamente focalizada no empreendedorismo jovem e começar a aproveitar estas oportunidades. “Tempos jovens ávidos de aproveitar oportunidades e o nosso papel como governo é facilitar e criar os caminham para que estas instituições sejam a “mão de semear” dos jovens cabo-verdianos.

O programa de Empreendedorismo da Fundação Tony Elumelu é o principal programa da fundação. E tem como compromisso de 100 milhões de dólares para capacitar 10.000 empreendedores africanos em 10 anos. “O programa nasceu da convicção de que o sector privado, liderado por seus empreendedores, desempenha um papel fundamental no desencadeamento de transformação económica do continente africano”.

O evento realizado em paralelo ao I Fórum Nacional de Juventude, que acontece entre os dias 17 e 19 de outubro.

Tony Elumelu participará esta quinta-feira, 17, como orador no Painel “Juventude Africana, Perspectivas e Oportunidades”.

Criada em 2010, por Tony Elumelu, um empresário, investidor e filantropo apaixonado pelo desenvolvimento económico de África, a Fundação Tony Elumelu é uma das principais instituições que promovem o empoderamento da Juventude em África, focada em capacitar e financiar jovens empreendedores africanos.

Desde 2015 até a presente data, esta fundação tem apostado em jovens empreendedores de Cabo Verde, tendo financiado, treinado e orientado 19 empresários cabo-verdianos.

O Fórum Nacional da Juventude realizado pelo Governo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que terá a participação de cerca de 120 jovens decorre sob o lema “Preparar os jovens para o mercado global” deverá contar, segundo informações do executivo, com cerca de 120 jovens e adolescentes, de ambos os sexos e de todas as ilhas do país.

O encontro, segundo a mesma fonte, visa “reforçar o diálogo” entre o Governo e a juventude cabo-verdiana, por forma a contribuir para “incrementar a participação cívica e política” da juventude nas agendas 2030 e 2063.