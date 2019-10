Gracelino Barbosa volta a pista esta quinta-feira à procura do pódio nos Jogos Mundiais Globais de INAS

17/10/2019 00:31 - Modificado em 17/10/2019 00:31

O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano, Gracelino Barbosa, volta a competir esta quinta-feira, nos Jogos Mundiais Globais de INAS, que decorrem na cidade de Brisbane, na Austrália, até 19 do corrente mês, para a disputa do ouro nos 100 metros livres e 400 metros barreiras.

Gracelino Barbosa, que vem da sequência de duas medalhas de bronze conseguidas terça-feira, na prova dos 400 metros livres e 110 metros barreiras, procura, mais uma vez, alcançar o pódio.

Recorda-se que o atleta cabo-verdiano é campeão do mundo e recordista nos 100 metros livres com o tempo de 11 segundos e 40 centésimos, pelo que busca a revalidação do título.

Os Jogos Globais do INAS contam com a participação de mais de 1000 atletas que competem nas 10 modalidades desportivas é tido como o maior evento desportivo com alto desempenho no mundo para atletas com deficiência mental.