Quarenta anos do ensino Superior em Cabo Verde: UNI-CV destaca-se como referência para o ensino superior no país

16/10/2019 16:51 - Modificado em 16/10/2019 16:51

No âmbito dos 40 anos de ensino superior público em Cabo Verde, a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), quer aumentar a qualidade de ensino superior em Cabo Verde.

A UNI-CV é até agora a única universidade pública em Cabo Verde. E este ano, o ensino superior público no país, completa quarenta anos, tendo iniciado a sua caminhada em 1979, com a escola de formação de professores, formando docentes para o ensino secundário.

Para assinalar a efeméride várias atividades estão agendadas. Eventos culturais, científicos, recreativos, desportivos e conferências. No polo da Uni-CV em Mindelo, a coordenadora, Elisa Silva, diz que a instituição é a única instituição pública com caracter de universidade no país, sendo assim uma “referência para o ensino superior cabo-verdiano”.

Com seis unidades orgânicas, Elisa Silva diz que a evolução histórica da UNI-CV é um processo contínuo. “Vamos evoluindo e depois de 40 anos podemos afirmar que houve uma evolução do ensino superior em Cabo Verde, essencialmente em São Vicente”, diz a coordenadora da UNI-CV em Mindelo, alegando que todas as delegações evoluíram, tanto em termos do número de alunos como de cursos. “Os cursos aumentaram, uma maior qualificação dos docentes, melhores equipamentos e biblioteca”, destaca Elisa Silva que refere ainda que é evidente que sendo um país com parcos recursos, ainda há muito que fazer.

Em relação a qualidade de ensino superior, bastante questionada, esta afirma que a “qualidade é uma questão pertinente”, ou seja, no seu entender, existe em Cabo Verde o desenvolvimento tem sido um processo contínuo. “Estamos a lutar para alcançar esta qualidade”.