Dia Mundial da Alimentação e da FAO com o objectivo de #Fome Zero

16/10/2019 00:28 - Modificado em 16/10/2019 00:28

Todos os anos celebra-se a 16 de Outubro, o Dia Mundial da Alimentação e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), criada a 16 de Outubro de 1945.

Como já é habitual, um tema é associado ao dia e o retido este ano é “Nossas acções representam o futuro. Dietas Saudáveis para um mundo de #Fome Zero”.

A FAO, juntamente com o Ministério de Agricultura e Ambiente e outros parceiros, realiza um conjunto de actividades para assinalar a efeméride, conforme consta do programa.

A actividade central decorre na cidade de Assomada, no dia 16 de Outubro, quarta-feira, pelas 9 horas, nas instalações da Universidade de Santiago, concelho de Santa Catarina de Santiago, através de uma conferência intitulada “Regimes alimentares saudáveis: Nossas Ações Representam o Futuro.

“Dietas Saudáveis para um Mundo de #FomeZero”, com o intuito de descentralizar as atividades do dia, bem como engajar as universidades, os produtores e os comerciantes no debate, tendo em vista o papel de cada um na garantia da Segurança Alimentar e Nutricional da população.

Outrossim, pretende-se que essa data seja comemorada em todos os municípios do país, em parceria com as instituições a nível local, nomeadamente Câmaras Municipais e delegações do MAA, através de palestras nas escolas e realizações de feiras.

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) constituem uma prioridade na Agenda dos Estados que se comprometeram em acabar com a fome e com todas as formas da malnutrição, garantindo uma dieta saudável, bem como uma agricultura sustentável.

Para o dia 19 de outubro, sábado, está agendada uma marcha na cidade da Praia, com o intuito de chamar a atenção da sociedade para as questões da alimentação e da nutrição.