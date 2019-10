Condições meteorológicas adversas impedem buscas em Jon d’Ébra

16/10/2019 00:03 - Modificado em 16/10/2019 00:03

As buscas por Hélder Alves, o jovem de 33 anos, desaparecido no mar de João Évora (Jon d´Ébra), foram suspensas pelo segundo dia consecutivo devido ao estado do tempo com forte vento e ondulação alta, tornando assim cada vez mais escassas as possibilidades de encontrar o corpo. A reforçar tal convição está o facto de que dos vários desaparecidos nesta praia, até hoje nenhum corpo foi recuperado.

Devido a condição do tempo, com forte vento e ondulação, o segundo dia de buscas pelo corpo de Hélder Alves, foram infrutíferas, levando à suspensão das mesmas ainda na manhã desta terça-feira por parte das autoridades competentes envolvidas nesta operação.

Desaparecido desde a tarde de domingo, 13, por volta das 16 horas, a Guarda Costeira ainda não deu por perdidas as possibilidades de recuperar o corpo do jovem arrastado pela corrente. Normalmente estas só são suspensas passadas 72 horas sobre a ocorrência. Porém, segundo informações veiculadas aos órgãos de comunicação social nesta terça-feira, pelo oficial da Guarda Costeira, capitão Rosendo Rocha, dão conta que por enquanto não tencionam cancelar as operações em curso. Espera-se que as condições meteorológicas permitam, amanhã de manhã, retomar as operações de busca.

Já em Abril deste ano, um outro jovem, Odair Pires, de 31 anos, foi arrastado pela correnteza, também na praia de Jon d’Ébra e até hoje o corpo nunca foi recuperado.