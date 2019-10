São Vicente: Fundação Tony Elumelu à procura de jovens empreendedores para financiar

15/10/2019 23:55 - Modificado em 15/10/2019 23:55

No âmbito do I Fórum Nacional da Juventude, o Governo, em parceria com a Fundação Tony Elumelu, promove um encontro entre a Fundação e os jovens empreendedores cabo-verdianos, esta quarta-feira, no Auditório Onésimo Silveira, na ilha de São Vicente.

O evento realiza-se em paralelo ao I Fórum Nacional de Juventude, que acontece entre os dias 17 e 19 de outubro, na qual Tony Elumelu participa como orador no painel “Juventude Africana, Perspetivas e Oportunidades” e tem por objetivo informar aos jovens empreendedores de Cabo Verde sobre as oportunidades de financiamento que a referida fundação oferece.

De referir que a fundação foi criada em 2010 por Tony Elumelu, um empresário, investidor e filantropo, apaixonado pelo desenvolvimento económico de África. A Fundação Tony Elumelu é uma das principais instituições que promovem o empoderamento da Juventude em África, focada em capacitar e financiar jovens empreendedores africanos.

Desde 2015 até a presente data, esta fundação tem apostado em jovens empreendedores de Cabo Verde, tendo financiado, treinado e orientado 19 empresários cabo-verdianos.

O Fórum Nacional da Juventude levado a cabo pelo Governo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), conta com a participação de cerca de 120 jovens de ambos os sexos e de todas as ilhas do país, decorre sob o lema “Preparar os jovens para o mercado global”.

O encontro, segundo a mesma fonte, visa “reforçar o diálogo” entre o Governo e a juventude cabo-verdiana, de forma a contribuir para “incrementar a participação cívica e política” da juventude nas agendas 2030 e 2063.