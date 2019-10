CNE cria programa Voto Acessível direcionado a pessoas com deficiência

15/10/2019 23:44 - Modificado em 15/10/2019 23:45

A Comissão Nacional de Eleições (CNE), para fazer face às insuficiências do quadro legal no que concerne a participação de pessoas com deficiência nas eleições, desenvolveu um programa denominado de Voto Acessível, para que estas pessoas possam dar o seu contributo nas eleições.

A presidente da CNE, Maria do Rosário, em declarações à imprensa, no âmbito da socialização deste programa, feito esta terça-feira, na cidade da Praia, vincou que este visa garantir uma participação mais efectiva das pessoas com deficiência.

“Queremos a remoção das barreiras arquitetónicas, ou seja, a adaptação em todos os edifícios que albergam as assembleias de voto, para que todos os cidadãos possam aceder em condição de segurança e dignidade” sustentou Maria do Rosário, frisando que o órgão que regula as eleições não quer que as pessoas com mobilidade reduzida sejam carregadas até ao local do voto.

Na mesma senda, o presidente da Associação Cabo-verdiana de Deficientes, António Pedro Melo, lembrou o facto de cidadãos que se vêm impedidos de votar por terem algum tipo de deficiência.

Até ao final do ano, a CNE espera levar esta iniciativa a todos os pontos do país, com o intuito de ter uma maior participação dos cidadãos nas eleições e na vida política do país.