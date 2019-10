Idosos dos lares da Ribeira Bote e do Campinho brindados com sessão de embelezamento

15/10/2019 23:27 - Modificado em 15/10/2019 23:27

O Pelouro da Ação Social da Câmara Municipal de São Vicente, proporcionou no decorrer desta terça-feira, no Centro Cultural do Mindelo, um dia de beleza aos idosos dos lares da Ribeira Bote e do Campinho.

Dezasseis idosos dos referidos lare, foram brindados com sessão de maquilhagem, manicure e pédicure e ainda corte de cabelo e barba. De acordo com a organização a iniciativa teve como objetivo a valorização da auto-estima dos referidos idosos.

Segundo a assistente social, Brúcia Brito, cuidar da beleza é importante em todas as fases da vida, mas na terceira idade é essencial, porque aumenta a auto-estima. “Com isso os idosos que estão nos lares que são uma camada mais fragilizada pela parte familiar, é fundamental pois sentem-se mais valorizados” salientou.

Uma iniciativa que deixou os participantes satisfeitos e felizes, pelas mudanças registadas na sua aparência e pedem por mais ações do tipo.

De frisar que esta atividade está enquadrada nas comemorações do Mês do Idoso que se comemora ao longo de outubro e é levada a cabo pela Câmara Municipal de São Vicente, em consonância com a Direcção dos Assuntos Sociais e Culturais.

No mesmo âmbito a Câmara já desenvolveu duas atividades visando proporcionar os idosos um dia diferente. Primeiro no Hotel Foya Branca com diversas actividades de lazer e, mais recentemente, com um desfile na Praça Nova, onde os idosos foram modelos por um dia.