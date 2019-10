Fernando Elísio Freire: “Parabéns meninas por honrarem a bandeira nacional”

15/10/2019 16:53 - Modificado em 15/10/2019 16:53

O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, congratulou-se esta terça-feira com a primeira participação de sempre da seleção feminina de futebol de praia numa fase final de um Campeonato do Mundo, vincando que, independentemente dos resultados, a nossa participação constitui um “marco inegável para o desenvolvimento do futebol feminino”.

Através de uma publicação na sua página oficial, o ministro mostrou-se satisfeito com a prestação das atletas cabo-verdianas numa prova, onde de resto Cabo Verde foi a única representante africana. Mesmo amealhando somente resultados negativos dentro das quatro linhas, durante a sua prestação no Mundial do Qatar, Elísio Freire dá nota positiva às atletas cabo-verdianas, por honrarem a bandeira nacional.

Para Fernando Elísio Freire, independentemente dos resultados a nossa participação constitui um “marco inegável para o desenvolvimento do futebol feminino”, principalmente para o futebol de praia, onde Cabo Verde esteve em prova.