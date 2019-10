Gracelino Barbosa ganha duas medalhas de bronze na Austrália

15/10/2019 16:46 - Modificado em 15/10/2019 16:46

O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano Gracelino Barbosa, campeão mundial, conquistou esta terça-feira, duas medalhas de bronze na V edição dos Jogos Mundiais da Federação para Atletas com Deficiência Intelectual, que decorrem na Austrália.

Depois da primeira qualificação na segunda-feira, para as meias-finais, o atleta cabo-verdiano recordista mundial da categoria T-20 nos 100 metros barreiras, conseguiu a medalha de bronze nos 400 metros livres e nos 110 metros barreiras.

Duas finais disputadas em menos de 15 minutos, que deitaram por terra as expectativas do cabo-verdiano de 34 anos, o único a representar o país na prova, de conseguir o ouro nas duas provas, organizadas pela Organização Internacional do Desporto (INAS). Barbosa descansa esta quarta-feira, e volta à pista na quinta e sexta-feira para competir nos 200 metros livres e 400 metros barreiras, onde de resto é também recordista.