Depressão tropical continua a sudoeste de Cabo Verde

15/10/2019 16:42 - Modificado em 15/10/2019 16:42

Conforme o Centro Nacional do Instituto de Meteorologia e Geofísica, a depressão tropical que se encontra desde segunda-feira nas imediações de Cabo Verde, está na iminência de diminuir, mas que poderá causar ainda alguma instabilidade, com ocorrência de alguma chuva e vento forte.

O Centro Nacional de Instituto de Meteorologia e Geofísica, aponta que a depressão tropical que se fez sentir um pouco por algumas ilhas do arquipélago, tem tendência para diminuir, mas deixou uma área bastante instável.

A mesma fonte assegura que para as próximas 24 horas, a previsão do tempo para as ilhas de Barlavento, será de céu nublado ou muito nublado, temporariamente encoberto com probabilidade de ocorrência de chuva e com intensidade variável. Aumento significativo do vento e precipitação nestas ilhas.

De realçar que na iminência da ocorrência de mau tempo, o Instituto Marítimo Portuário (IMP), em comunicado na segunda-feira, interditou a saída para o mar de embarcações de pesca, como botes e embarcações de boca aberta.

Já na manhã de hoje, a Binter CV alertou os passageiros para possibilidade da ocorrência de chuvas e ventos fortes, devido a aproximação de centro de baixa pressão durante o dia de hoje mas, sabe o NN, que até ao momento que não houve constrangimentos em matéria de voos domésticos, não se registando até ao momento nenhum cancelamento de voos.