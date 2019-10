Luís José Tavares Landim nomeado Procurador-Geral da República

15/10/2019 14:26 - Modificado em 15/10/2019 14:26

Por proposta do governo, o Presidente da República, nomeou Luís José Tavares Landim, que vinha exercendo as funções de Procurador-Geral Adjunto, como novo Procurador-Geral da República. O decreto presidencial foi publicado hoje, 15 de Outubro, no Boletim Oficial (BO) e entra imediatamente em vigor.

Luís José Tavares Landim vem substituir no cargo Óscar Tavares (2014-2019) que havia terminado o mandato em Maio deste ano.