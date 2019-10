Pedófilo que abusou de centenas de crianças foi assassinado na prisão

15/10/2019 13:40 - Modificado em 15/10/2019 13:40

O homem de nacionalidade britânica abusou de quase 200 bebés e crianças.

Um pedófilo britânico condenado por ter abusado, entre 2006 a 2014, de quase 200 bebés e crianças no sudeste asiático foi assassinado na prisão. Richard Huckle, de 33 anos, foi condenado a 22 penas de prisão perpétua depois de ter admitido ser culpado das ofensas contra as crianças com idades compreendidas entre os seis meses e os 12 anos.

O homem, que foi condenado a cumprir um mínimo de 25 anos de prisão, foi encontrado morto na sua cela na prisão de Full Sutton em North Yorkshire, no domingo, refere o Guardian.

Richard, um fotógrafo, fingia ser professor de inglês ou um filantropo em comunidades pobres em Kuala Lumpur. Algumas das 23 crianças identificadas nas acusações foram abusadas durante anos, uma delas dos 3 até aos 10 anos de idade.

Originalmente enfrentou apenas 91 acusações, mas os investigadores perceberam que o número era muito superior quando encontraram um esquema no computador onde o homem dava diferentes pontuações aos diferentes abusos que praticava. A lista tinha 191 raparigas e rapazes.

O ‘catálogo’ de abusos começava ao seu ano sabático quando tinha 19 anos. Em 2016, quando tinha 30 foi preso.

