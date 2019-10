Alemanha não excluirá Huawei da sua rede 5G

15/10/2019 00:49 - Modificado em 15/10/2019 00:50

A pressão dos EUA não foi suficiente para a gigante chinesa ser excluída.

Depois de a Huawei ter sido incluída na ‘lista negra’ dos EUA seria de esperar que a empresa chinesa fosse excluída das redes móveis 5G de alguns dos países aliados mas, ao que parece, não será esse o caso da Alemanha.

Diz a Reuters que a Alemanha não planeia excluir a Huawei de participar na construção da rede móvel 5G no país, isto mesmo depois de alegadas pressões dos EUA para que o país europeu o fizesse. “A abordagem da Alemanha não previu nem prevê nenhuma cláusula que exclui qualquer empresa”, terá dito um membro (anónimo) do governo alemão à publicação.

No final da semana a Alemanha apresentará um relatório de segurança onde serão apresentados com maior detalhe os standards de segurança que os operadores 5G terão de cumprir no país.

Por Notícias ao Minuto