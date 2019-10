Caiu do 6º andar a fazer ioga e partiu 110 ossos. Está a recuperar bem

15/10/2019 00:41 - Modificado em 15/10/2019 00:42

Jovem caiu do 6º andar e, apesar dos graves ferimentos, está a recuperar bem.

Uma mulher de 23 anos caiu de uma varanda no México depois de ter praticado “ioga extremo”. Alex Terrazas partilhou agora uma atualização do seu estado de saúde e está a recuperar “rapidamente”.

A foto que pode ver acima foi captada em agosto, altura em que a jovem estudante de nutrição se pendurou de cabeça para baixo sobre a grade da varanda com os joelhos dobrados. Mas, a certa altura, Alex perdeu o equilíbrio e caiu do sexto andar do prédio, partindo 110 ossos. A jovem teve de passar por uma cirurgia de 11 horas, revela o jornal mexicano El Universal.

Agora, quase dois meses depois do acidente, Alex revelou que está a recuperar bem, apesar de ter sofrido graves ferimentos. Recentemente, foi submetida a uma cirurgia a um dos cotovelos para ajudar a restaurar a mobilidade da mão e do braço.

Para além disso, o tratamento de Alex prevê a realização de fisioterapia diariamente e, apesar de ter de realizar mais cirurgias no futuro, a jovem tem-se mostrado confiante na sua recuperação.

Por Notícias ao Minuto