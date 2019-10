Embaixada dos EUA em Cabo Verde quer reforço das parcerias e cooperação com a ilha do Sal

15/10/2019 00:25 - Modificado em 15/10/2019 00:25

Foto: Inforpress

O Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle, vai estar, de hoje, 15 e amanhã 16 de Outubro, na ilha do Sal para uma visita oficial de dois dias.

De acordo com a Embaixada, o objectivo central da visita tem que ver com o reforço das parcerias e cooperação com o Município do Sal, discussão de possíveis oportunidades de investimento privado norte-americano nomeadamente no setor turístico, dada a importância estratégica daquela ilha e do setor turístico no contexto mais amplo do desenvolvimento de Cabo Verde.

Se ainda, refere a mesma fonte, uma oportunidade para discutir a parceria/cooperação do Governo dos Estados Unidos com o Município do Sal, com realce para os investimentos feitos através do Millennium Challenge Corporation (MCC) nos setores de água e saneamento e Gestão do Território e as ligações com as principais actividades económicas (turismo e investimento). Serão também abordadas as potencialidades e os desafios que se colocam ao setor, bem como possíveis oportunidades de investimento privado norte americano.

Será ainda uma oportunidade a para visitar a ETAR e a expansão da rede de saneamento na cidade de Santa Maria, um projeto financiado pelo MCC no quadro do Fundo de Água e Saneamento –parte integrante do projeto de Água e Saneamento do segundo compacto do MCA-CV II.

Ainda no âmbito da importância estratégica da Ilha do Sal, enquanto destino turístico privilegiado de Cabo Verde e a sua promoção como um hubaéreo de e para o resto do mundo, durante a missão serão realizados encontros com representantes da Câmarade Turismoe operadores turísticose com o Conselho de Administração da ASA.

Com a Câmara de Turismo e operadores serão abordadas as prioridades e os desafios que se colocam ao setor turístico, bem como potenciais oportunidades para investimento privado americano. Com a ASA serão discutidas prioridades mútuas a nível dos transportes aéreos e segurança, o início dos voos Sal – Washingtion D.C., bem como continuar discussões sobre potencias parcerias com o Governo Norte Americano, na sequência de encontros tidos com o EXIM Bank.

No âmbito da cooperação militar, será visitado o Porto da Palmeira, o Comando Regional e a Polícia Marítima, bem como o laboratório da língua inglesa, financiado pelo AFRICOM.

A nível comunitário será inaugurado o projeto da Biblioteca Comunitária, projeto esse que visa promover o acesso ao conhecimento e inclusão social à comunidade de Chã de Matias, em particular os seus jovens e crianças, implementado pela ONG Associação de Chã de Matias e financiado pelo governo dos Estados Unidos através do fundo Auto-Ajuda.