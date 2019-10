Cabo Verde despede-se do Mundial de Futebol de Praia com nova derrota

14/10/2019 23:41 - Modificado em 14/10/2019 23:41

Foto: FCF

A selecção feminina de futebol de praia terminou a sua participação no Campeonato Mundial de Futebol de Praia com nova derrota. Desta feita, no prolongamento, frente ao México por 6-7, na última jornada do grupo A.

Depois de perder nas duas primeiras jornadas ante o Brasil (7-2) e Espanha (10-2), na praia de Katara, no Qatar, a selecção nacional somou nova derrota desta feita frente ao México, num jogo que foi resolvido apenas no prolongamento.

O destaque desta partida do combinado nacional vai para Vanda Graça que marcou três golos. Keila Fortes e Jocilene Martins marcaram os outros golos e ainda houve um autogolo das mexicanas.

No seu ano de estreia na maior competição do mundo de futebol de praia em femininos, Cabo Verde terminou a sua participação no último lugar do grupo A e com um registo de 10 golos marcados e 24 sofridos.