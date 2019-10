IMP interdita saída para o mar das embarcações de pesca local

14/10/2019 15:02 - Modificado em 14/10/2019 15:03

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) informou hoje na sua página na rede social, que devido ao agravamento do tempo nas próximas horas, se encontra interditada a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições do tempo.

De acordo com as informações, as condições do estado do tempo em todo arquipélago durante as próximas horas, vai estar com vento fresco a muito fresco com rajadas ocasionais, e ondulação de 1.5 a 3.0 e de 2.5 a 4.0 metros.

A Autoridade Marítima chama a atenção dos armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, para as condições do estado do tempo a sul/sudoeste do arquipélago.

“Redobrada atenção aos navios ancorados na Baía do Porto Grande e nas imediações dos Estaleiros da Cabnave, no sentido de se reforçar as amarras dos navios e aumentar a vigilância, fazendo um monitoramento constante da posição em que se encontram ancoradas”, avança a autoridade marítima.

Ainda no comunicado o IMP chama a atenção dos moradores e condutores que circulam em zonas próximas a orla costeira, de forma a terem uma atenção redobrada e que sigam à risca todas as instruções das autoridades até que a situação normalize.

Segundo o Instituto Marítimo Portuário, as informações sobre o estado do tempo serão actualizadas nas próximas 24 horas.