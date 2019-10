Guerra contra plástico pode sofrer revés? Plástico novo está mais barato

14/10/2019 00:04 - Modificado em 14/10/2019 00:04

Os fabricantes que optarem por manter políticas sustentáveis poderão ter um custo adicional de 250 milhões de dólares por ano (cerca de 226 milhões de euros).

A guerra ao plástico já foi declarada e a consciência ecológica tem ganhado cada vez mais expressão. Portugal é um aliado nesta batalha e a partir de 2020 serão proibidos os plásticos descartáveis. Mas esta luta pode vir a sofrer um revés se as entidades competentes não agirem de forma célere. Em causa está o aumento do preço do plástico reciclado.

Revela o Guardian que a batalha para reduzir o desperdício de plástico na Europa poderá ser milhões de dólares mais cara a cada ano, à medida que o custo do plástico reciclado aumenta. Na base desta projeção está o facto de, nos últimos meses, o preço do plástico reciclado utilizado na produção de garrafas de refrigerantes ter-se tornado mais caro que o plástico virgem.

O custo do fabrico de produtos de plástico a partir de matéria prima reciclada era mais barato do que utilizar plástico virgem feito com recurso a combustíveis fósseis. Ou seja, até então a opção mais económica era a mais sustentável. Mas os especialistas alertam que esta mudança dos preços de mercado poderá mudar a forma de pensar de alguns gestores. É que agora é mais barato usar plástico novo.

Um relatório da S&P Global Platts revelou que o plástico reciclado agora custa mais 72 dólares por tonelada (cerca de 65 euros) quando comparado com o plástico virgem. Esta tendência, refira-se, é justificada pela crescente demanda de inclusão de plásticos reciclados em novos produtos, em prol da sustentabilidade.

Detalha o meio de comunicação que, por exemplo, a Coca-Cola já tinha anunciado que planeia reduzir a quantidade de plástico virgem utilizado nas suas garrafas de refrigerante para os 50% nos próximos dois anos. Para além disso, a cor verde das embalagens de Sprite deverá dar lugar à transparente, para garantir que possam ser 100% reutilizadas.

Para evitar que os interesses economicistas se sobreponham às políticas sustentáveis, o Reino Unido planeia tributar as empresas que não usem pelo menos 30% de plástico reciclado nos seus produtos. Além desta medida, os especialistas apelam ao governo que apoie planos para aumentar a quantidade de plástico reciclado no mercado.

Por Notícias ao Minuto